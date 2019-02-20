Путин предложил меры по улучшению системы здравоохранения

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 20 февраля отметил рост уровня доступности медицинской помощи, но в то же время и недовольство многих граждан качеством обслуживания.

«Об этой системе судят, как правило, по первичному звену — поликлиникам, амбулаториям, фельдшерским акушерским пунктам. Именно к их работе у людей больше всего претензий. Зачастую к нужному специалисту многодневная очередь, невозможно быстро и бесплатно пройти необходимое обследование, а в отдаленных населенных пунктах остается проблема даже попасть к медицинскому работнику», — отметил глава государства.

В связи с этим он призвал к 2020 году сделать медпомощь доступной «во всех без исключения населенных пунктах». Так, в течение 2019–2020 годов будут построены 1590 врачебных амбулаторий и фельдшерских пунктов.

Также российский лидер попросил правительство внедрить стандарты «Бережливых поликлиник», которые, по его словам, пока являются исключением, а не правилом. В частности, благодаря такому проекту время ожидания в регистратуре сокращается в три раза.

«Главное, чтобы люди наконец почувствовали уважительное, по-настоящему бережное отношение к себе, к своему здоровью со стороны государства», — подчеркнул Путин.

Все медучреждения должны быть включены в общую цифровую сеть организации экспертизы, что позволит избавить пациентов от сбора справок. Детские поликлиники необходимо перевести на новые стандарты к 2021 году, а в ближайшее время создать по меньшей мере два детских реабилитационных центра мирового уровня.

Президент предложил снять возрастные ограничения для участников программы «Земский доктор», чтобы специалисты старше 50 лет могли получать единовременную выплату при переезде на работу в сельскую местность или в малый город. Так, врачам будет выдаваться 1 млн рублей, фельдшерам — 500 тыс. рублей.

Кроме того, Путин предложил выделить на помощь онкобольным не менее 1 трлн рублей, «в корне изменить систему помощи людям, нуждающимся в долговременном уходе», а также как можно скорее принять закон о паллиативной помощи тяжелобольным людям.

«В дальнейшем посмотрим, как он действует на практике, и при необходимости оперативно внесем коррективы», — подытожил глава государства.

Владимир Путин оглашает послание Федеральному собранию в Гостином дворе. На мероприятие был аккредитован 761 журналист из российских и зарубежных СМИ. Всего Путин выступал с посланием Федеральному собранию 14 раз.