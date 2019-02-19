Законопроект о паллиативной помощи принят во втором чтении

Госдума приняла во втором чтении законопроект об оказании паллиативной медицинской помощи. Документ был рассмотрен на пленарном заседании 19 февраля, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ определяет паллиативную помощь как «комплекс мероприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и мероприятия по уходу, осуществляемые в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные на облегчение боли, других тяжелых проявлений заболевания». Паллиативная помощь делится на первичную и специализированную.

Законопроект закрепляет «право пациента на облегчение боли <…> методами и лекарственными препаратами, в том числе наркотическими и психотропными лекарственными препаратами».

В стационарных условиях и в дневном стационаре по месту жительства лечение оказывается бесплатно и только медработниками, прошедшими специальное обучение. При оказании помощи дому пациенту предоставляются необходимые медицинские изделия, их перечень будет утвержден Минздравом позднее.

Пациенты также в праве получать социальную, психологическую и духовную поддержку.

Врачебная комиссия, консилиум врачей и лечащий врач вправе принимать решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина, если его состояние не позволяет выразить свою волю, и в отсутствие его законного представителя.

В первом чтении документ был принят 16 января. Законопроект разработан по поручению президента России Владимира Путина. Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, благодаря закону «неизлечимо больные люди <…> смогут находиться в тяжелый жизненный период дома».