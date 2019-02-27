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Лидеры США и КНДР прибыли к месту проведения встречи

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Фото: REUTERS/Jorge Silva
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Президент США Дональд Трамп и руководитель КНДР Ким Чен Ын прибыли к старейшей в Ханое гостинице Sofitel Legend Metropole, где у них состоится встреча. Об этом 27 февраля сообщает корреспондент ТАСС.

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Ожидается, что политики проведут 20-минутную беседу один на один в 18:40 (14:40 мск), после чего примут участие в совместном ужине в расширенном составе в 19:00 (15:00 мск). Основная часть переговоров состоится 28 февраля.

Ранее Трамп заверил, что отношения США с КНДР могут стать хорошим примером для подражания, если Северная Корея согласится на денуклеаризацию. Тогда же государство начнет процветать, написал американский лидер в Twitter.

В столице Вьетнама 27–28 февраля проходит уже второй саммит лидеров США и Северной Кореи. Первый прошел в Сингапуре летом 2018 года. По итогам переговоров они подписали совместный документ и договорились, что Вашингтон предоставит гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации.

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