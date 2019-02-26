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Утверждено проведение саммита Россия–Африка в Сочи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Саммит Россия–Африка состоится в Сочи в октябре 2019 года, информирует пресс-служба фонда «Росконгресс». Указ о проведении саммита и других мероприятий с участием представителей африканских стран в текущем году был подписан 25 февраля президентом России Владимиром Путиным.

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Оргкомитет мероприятия должен быть сформирован в течение месяца. В программе саммита запланировано проведение первого экономического форума Россия–Африка, в котором примут участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур. Кроме того, ожидается участие представителей интеграционных объединений на Африканском континенте.

В «Росконгрессе» отметили высокий потенциал торгово-экономических связей и инвестиционных проектов со странами Африки в сферах энергетики, добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства, производства, а также транспорта и инфраструктуры.

В соответствии с указом президента, фонд «Росконгресс» был назначен единственным исполнителем закупок услуг, связанных с подготовкой и обеспечением мероприятий в формате Россия–Африка.

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