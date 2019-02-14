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«Росконгресс» вручил 2,5 млн рублей победителям благотворительной акции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Фонд «Росконгресс» передал грантов на 2,5 млн рублей пяти соцпроектам — участникам благотворительной акции Лаборатории социальных инвестиций в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Церемония состоялась 14 февраля.

Проекты отбирались в течение года по пяти категориям: социальная сфера, культура, медицина, молодежные инициативы и социальное предпринимательство.

В итоге гранты получили Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет (ВОРДИ), Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, ФГБУН Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта Российской академии наук (ИМБ РАН), благотворительный фонд «Детский хоспис» и АНО «Центр социальной и правовой помощи детям «Расправь крылья».

Директор фонда Александр Стуглев пожелал успеха победителям и поблагодарил участников акции.

«Мы провели большую работу с нашими партнерами, конкурсной комиссией и сегодня наградим победителей. Мы начнем новый конкурс и продолжим направление в последующем», — цитирует Стуглева агентство «РИА Новости».

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14–15 февраля. Главной темой обсуждения станут практические меры по реализации национальных проектов. Губернаторы обсудят стратегию пространственного развития до 2025 года для определения способов реализации потенциала регионов. Также подведут итоги конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития регионов.

В этом году на форум зарегистрировалось в полтора раза больше участников, чем в предыдущем, а география иностранного участия удвоилась.  

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