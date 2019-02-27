«Калашников» разрабатывает мотоцикл «Иж»

Концерн «Калашников» работает над созданием мотоцикла «Иж» для проекта «Кортеж», в рамках которого производятся отечественные седаны, внедорожники-кроссоверы, микроавтобусы и лимузины Aurus. Об этом 27 февраля глава концерна Владимир Дмитриев рассказал в интервью ТАСС.

По его словам, говорить об испытаниях еще рано, сейчас идет разработка. «Давайте пока эту тему глубоко трогать не будем. Я обещаю, что мы к ней вернемся чуть позже», — сказал Дмитриев.

17 февраля лимузин Aurus был представлен на международной оборонной выставке IDEX 2019 в ОАЭ. Позже в Сети появились кадры интерьера и технического оснащения салона российского люксового автомобиля. Изнутри он отделан деревом и кожей. На приборной панели вместо привычных стрелочных приборов размещены два монитора, на которые выводится необходимая информация.

Проект «Кортеж» разрабатывается с 2013 года как платформа для создания автомобилей для перевозки и сопровождения первых лиц государства. Впервые лимузин Aurus был использован 7 мая 2018 года во время церемонии инаугурации президента России Владимира Путина. Автомобиль привез главу государства к Большому Кремлевскому дворцу, где состоялось мероприятие.