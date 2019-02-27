Палата представителей отменила введенный Трампом режим ЧП

Палата представителей США проголосовала за отмену введенного Трампом режима ЧП. Теперь резолюцию рассмотрят в сенате, где большинство у сторонников президента. Ранее Трамп заявил, что воспользуется правом вето, если документ примут.

Режим ЧП на границе с Мексикой позволит получить $8 млрд на строительство стены. В декабре споры из-за барьера привели к рекордной паузе в работе правительства.