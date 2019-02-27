Лавров уличил США в попытках создать предлог для вмешательства в Венесуэлу

Власти России внимательно следят за попытками США создать предлог для военного вмешательства в Венесуэлу и отмечают непрекращающиеся провокации Вашингтона, который надеется с силой прорвать границу страны якобы для доставки гуманитарной помощи. Об этом 27 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров со своими коллегами из Индии и КНР Сушмой Сварадж и Ван И.

«Мы внимательно следим за сообщениями, что там реально происходит. Видим, как предпринимаются совершенно беспардонные попытки искусственно создать предлог для военного вмешательства. Слышим прямые угрозы из Вашингтона, что все варианты остаются на столе», — цитирует ТАСС главу российского внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, что материальным воплощением этих угроз станет стягивание военной техники и подготовка спецназа США, пишет «Газета.ру».

Глава МИД РФ также подчеркнул, что еще ни одна из латиноамериканских стран не заявила открыто о поддержке силового решения политического конфликта в Венесуэле. В связи с этим Лавров призвал США прислушаться к мнению самих стран региона и сконцентрироваться на проведении общенационального диалога с участием всех политических сил, предусмотренного механизмом Монтевидео.

21 февраля лидер оппозиции Хуан Гуайдо подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну. Президент страны Николас Мадуро назвал эти поставки предлогом для уничтожения независимости и суверенитета Венесуэлы и в качестве предупредительной меры объявил о закрытии морской и воздушной границ с рядом расположенными островами Аруба, Кюрасао и Бонайре (входят в состав Королевства Нидерландов). Кроме того, Каракас закрыл границу с Бразилией и три моста, соединяющие Боливарианскую Республику с Колумбией, с которой Каракас также разорвал дипотношения.

23 января на фоне акций протеста оппозиции спикер венесуэльского парламента Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США, которые спустя неделю ввели санкции против республики, а также Канада, многие страны Латинской Америки, включая Бразилию и Аргентину, и большинство стран Евросоюза.

В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном и обвинил Белый дом в попытке госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Китай, Куба, Боливия, Никарагуа, Сирия и Турция. Москва назвала происходящее в республике квазипереворотом при участии зарубежных государств.