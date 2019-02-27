Россия, Китая и Индия выступили против силового решения в Венесуэле

Россия, Китай и Индия выступают против силового решения кризиса в Венесуэле. Государства будут придерживаться принципа невмешательства во внутренние дела, заявил глава МИД КНР Ван И.

«Это имеет очень важное значение для нынешней ситуации», — цитирует главу китайской дипломатии в среду, 27 февраля, «Интерфакс». На пресс–конференции по итогам встречи глав МИД России, Китая и Индии Ван И добавил, что кризис в Венесуэле должен урегулировать народ путем диалога.

«Нельзя прибегать к силе, мы выступаем против военного решения этой проблемы», — подчеркнул он.

Накануне секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев указал, что США усиливают группировку войск в Венесуэле для готовящегося военного вторжения с целью отстранения от власти президента республики Николаса Мадуро.

21 февраля лидер оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну. Действующий глава государства Николас Мадуро заявил, что эти поставки лишь предлог для уничтожения независимости и суверенитета Венесуэлы. Он объявил о закрытии границы с Бразилией и Колумбией, а также с расположенными рядом островами Аруба, Кюрасао и Бонайре, которые входят в состав Нидерландов.

23 января на фоне акций протеста оппозиции спикер венесуэльского парламента Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США, которые спустя неделю ввели санкции против республики, а также Канада, многие страны Латинской Америки, включая Бразилию и Аргентину, и большинство стран Евросоюза.

В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном и обвинил Белый дом в попытке госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Китай, Куба, Боливия, Никарагуа, Сирия и Турция. Москва назвала происходящее в республике квазипереворотом при участии зарубежных государств.