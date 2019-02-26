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Новак сравнил ГТС Украины с «Жигулями»

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Фото: РИА Новости
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Глава Минэнерго России Александр Новак сравнил украинскую газотранспортную систему (ГТС) с «Жигулями» из-за ее изношенности.

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В интервью «Газете.Ru» министр отметил, что транзитный маршрут газа в Европу через территорию Украины на сегодняшний день самый дорогой из ныне существующих, а при использовании ГТС страны происходят большие потери топлива.

«Украинская газотранспортная система <…> требует миллиардов евро, для того чтобы ее восстановить и модернизировать <…> Какой смысл использовать «Жигули», если у вас есть современный автомобиль «Лада», например, если не говорить о каких-то иностранных моделях», — приводит его слова издание.

Новак отметил, что транспортировка газа сегодня должна быть эффективной, маршруты конкурентоспособными, чтобы транзит позволял экономить в первую очередь потребителю.

21 января глава Минэнерго РФ заявил, что для сохранения транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года новый договор должен быть привлекательным, а маршрут — конкурентоспособным. Он подчеркнул, что Киеву необходимо представить четкие правила работы своей ГТС, в том числе параметры по тарифу, который не будет уступать другим газопроводам, таким как «Северный поток» и «Турецкий поток».

Действующий контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» истекает в конце текущего года. Киев требует от российской компании выплаты почти $12 млрд из-за вероятных убытков Украины в случае потери транзита и снижения стоимости ГТС страны.

Москва неоднократно отмечала, что транспортировка газа в Европу через украинскую территорию будет сохранена в случае экономической обоснованности, а также восстановления баланса интересов и симметрии в обязанностях сторон в рамках существующих контрактов.

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