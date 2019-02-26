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Провокации Киева в Донбассе увеличились в полтора раза

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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За последние две недели количество провокаций со стороны Киева увеличилось в полтора раза. Речь идет об обстрелах ВСУ территории Донбасса, заявил «Известиям» замглавы народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

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Кроме того, со слов источников в руководстве Донецкой республики, активизировались и украинские диверсанты. Они пытаются проникнуть в регион, чтобы дестабилизировать там обстановку. Ожидается, что число подобных атак будет расти по мере приближения выборов на Украине.

В конце прошлого года Москва и представители самопровозглашенных республик Донбасса уже раскрывали планы киевских властей о совершении вооруженных провокаций на территории ДНР и ЛНР, а также в Крыму. Благодаря этому провокаций удалось избежать.

В Верховной раде полагают, что активные военные действия на востоке Украины связаны с попыткой украинского лидера Петра Порошенко завоевать расположение радикально настроенных граждан и остаться у власти.

Президентские выборы на Украине запланированы на 31 марта. Согласно последним опросам, Порошенко смог обойти председателя «Батькивщины» Юлию Тимошенко и занять вторую позицию. Лидером предвыборной гонки по-прежнему является шоумен Владимир Зеленский.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 27 февраля.

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