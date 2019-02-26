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После подрыва микроавтобуса в Донбассе возбудили дело

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту подрыва на мине микроавтобуса на КПП «Еленовка» в Донбассе. Об этом во вторник, 26 февраля, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

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Дело возбудили по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации»), уточнила она. Украинские военнослужащие заминировали разделительный газон автомобильной дороги Н–20 Славянск–Донецк–Мариуполь перед КПП, полагает следствие.

23 февраля по этому участку автодороги ехал микроавтобус с гражданскими лицами. Он выехал на разделительный газон дороги, где подорвался. «32-летний водитель транспортного средства погиб на месте, еще двое пассажиров — 85-летняя женщина и 59-летний мужчина получили ранения, от которых женщина позже скончалась», — уточнила Петренко.

«В соответствии с нормами международного права и российского законодательства Следственный комитет принимает предусмотренные законом меры, направленные на установление всех обстоятельств указанного преступления, а также должностных лиц, отдавших и исполнивших незаконные приказы о минировании местности», — резюмировала представитель СК.

Единственный выживший после инцидента мужчина рассказал, что он вместе с матерью возвращался домой с территории Украины, где семья получила пенсию. По его словам, взрыв прогремел на разделительной полосе трассы между блокпостами ДНР и украинских погранслужб.

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