В Сети появилось видео американского эсминца в порту Одессы

В интернете появилось видео с американским ракетным эсминцем «Дональд Кук» (USS Donald Cook, DDG75), который прибыл в порт Одессы для участия в учениях. Запись была опубликована в понедельник, 25 февраля, на YouTube-канале ТСН («Телевизионная служба новостей»).

На кадрах видно, как военный корабль пришвартовывается у одного из причалов Морвокзала.

«Дональд Кук» прибыл в морской торговый порт Одессы 25 февраля. Как ожидается, он пробудет там три дня. В акваторию Черного моря он зашел 19 февраля. По данным СМИ, эсминец прибыл, чтобы провести операции по обеспечению безопасности на море и «повысить стабильность» в этом регионе.

В Госдуме, комментируя заход американского корабля в порт Одессы, заявили, что таким образом США выражают поддержку украинскому президенту Петру Порошенко.

«Дональд Кук» относится к типу эсминцев класса «Арли Берк». Имеет на борту 90 пусковых установок для ракет «Томагавк», «Стандарт-2» и «Асрок», а также противокорабельные ракеты «Гарпун». Несет разнообразное артиллерийское, торпедное и зенитное вооружение. Длина составляет 154 м, ширина — 20 м. Корабль может развивать скорость до 32 узлов (около 60 км/ч).

В январе эсминец заходил в порт грузинского города Батуми, где пробыл пять дней.