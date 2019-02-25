Американский эсминец с «Томагавками» приблизится к берегам Украины

К Одессе подходит американский ракетный эсминец «Дональд Кук». Об этом 25 февраля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные западных морских ресурсов.

По информации агентства, военный корабль находится в Черном море с 19 февраля. Он несет на себе до 56 крылатых ракет «Томагавк» с дальностью действия более 1,5 тыс. км.

«Дональд Кук» вошел в Черное море в 17:00 мск 19 февраля. Это заход стал очередным в 2019 году. В январе корабль уже посещал черноморскую акваторию и заходил в порт грузинского города Батуми.

В январе Черное море также посещал американский большой десантный корабль «Форт Макгенри» (USS Fort McHenry).

Военные корабли США и других стран НАТО стали регулярно появляться в Черном море после задержания Москвой трех украинских судов в Керченском проливе.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ в Черном море, проигнорировав требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате они были задержаны. Россия расценила инцидент как провокацию.

Возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы. Моряки признались в ходе допроса, что провокация была преднамеренной. В настоящее время они находятся под арестом.