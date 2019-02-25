В Госдуме объяснили заход «Дональда Кука» в порт Одессы поддержкой США Порошенко

Одна из настоящих причин учений американского ракетного эсминца «Дональд Кук» (USS Donald Cook, DDG75) в Черном море состоит в желании США поддержать президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов главы государства. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Утром 25 февраля «Дональд Кук» зашел в Одесский морской торговый порт. Корабль пришвартовался у 16-го причала Морвокзала и пробудет в городе три дня — до 27 февраля включительно, сообщает местное издание «Думская».

«Во-первых, поддержать своего младшего вассала. Добавить рейтинг президенту Порошенко, который собирается на выборы, потому что сейчас он идет со слабым рейтингом», — заявил депутат Красов.

По его словам, учения также направлены на устрашение в адрес России.

«Что касается Америки, такие провокационнее действия не новы для нас. Это и размещение натовских войск вблизи наших границ в странах Прибалтики, и размещение глобальной системы ПРО в Румынии и Польше. Участились полеты разведывательной авиации вдоль наших границ. Участились заходы таких судов, как «Дональд Кук», в Черное море», — отметил парламентарий.

Депутат осудил военные маневры, которые вызывают излишнюю напряженность в Черноморском регионе.

Красов призвал украинские власти «не бряцать оружием» вблизи границ России, в том числе с использованием ВМФ страны, входящей в НАТО, а выстраивать нормальные добрососедские отношения с Москвой.

«Дональд Кук» в очередной раз зашел в акваторию Черного моря с 19 февраля. Он несет на себе до 56 крылатых ракет «Томагавк» с дальностью действия более 1,5 тыс. км. В январе эсминец заходил в порт грузинского города Батуми, где пробыл пять дней.

USS Donald Cook относится к раннему типу эсминцев класса «Арли Берк». Длина корабля составляет 154 м, ширина 20 м, осадка 9 м. Может развивать скорость до 32 узлов (почти 60 км/ч). Он имеет на борту 90 пусковых установок для ракет «Томагавк», «Асрок» и «Стандарт-2», а также противокорабельные ракеты «Гарпун». Несет разнообразное артиллерийское, зенитное и торпедное вооружение. Эсминец ввели в строй в августе 1998 года.

Военные корабли США и других стран НАТО стали регулярно появляться в Черном море после задержания Москвой трех украинских судов в Керченском проливе.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ в Черном море, проигнорировав требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате они были задержаны. Россия расценила инцидент как провокацию. Моряки признались в ходе допроса, что провокация была преднамеренной. В настоящее время они находятся под арестом.