Россия безвозмездно поставила Таджикистану средства ПВО на $9 млн

В Минобороны РФ рассказали, что Россия безвозмездно поставила в Таджикистан очередную партию продукции военного назначения на сумму $9 млн (603 млн рублей). Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что в поставленное имущество входят радиолокационные станции для обнаружения и сопровождения воздушных объектов, а также выдачи целеуказания комплексам противовоздушной обороны (ПВО) Таджикистана. В Минобороны уточнили, что передача военной продукции совершена в соответствии с программой модернизации национальных Вооруженных сил.

«Российская сторона рассматривает указанную программу модернизации в качестве ключевого инструмента повышения боеспособности союзника РФ в Центрально-Азиатском регионе и российского вклада в укрепление таджикской границы»», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что с помощью российских поставок Таджикистан сможет повысить оборонный потенциал своих войск и защитить страну от любой террористической опасности.