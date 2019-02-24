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Минобороны получит первый вертолет Ми-38Т в июне

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Фото: commons.wikimedia.org/Общественное достояние
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Первый десантный вертолет Ми-38Т будет передан Министерству обороны России до конца июня 2019 года. Об этом 24 февраля во время брифинга на выставке Aero India – 2019 заявил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

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«У нас есть контракт, до конца июня (планируем поставить)», — цитирует его ТАСС.

В декабре 2018 года замглавы Минобороны России Алексей Криворучко заявил, что первый Ми-38Т поступит в армию летом 2019 года. В ноябре 2018 года вертолет впервые поднялся в воздух на полях выставки AirShow China – 2018.

Договор о поставке двух вертолетов был заключен еще в 2017 году.

Ми-38Т создан на базе гражданского вертолета Ми-38. Его модернизированная версия может быть переоборудована под санитарные нужды, а также иметь дополнительные топливные баки для увеличения дальности полета.

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