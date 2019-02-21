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Вертолеты Ми-28Н смогут уничтожать противника без участия пилотов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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На российские ударные вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник» планируют установить боевой комплекс с искусственным интеллектом, который поможет уничтожить выбранные пилотами цели без их участия. Об этом 21 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.

Отмечается, что новый боевой комплекс способен анализировать цели на поле боя, устанавливать их принадлежность противнику и выбирать подходящее для уничтожения оружие.

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Кроме того, система будет самостоятельно прокладывать оптимальные маршруты полета, учитывая расположение собственных сил и ПВО противника.

«На Ми-28Н в ходе испытаний отрабатывается система с искусственным интеллектом — новый бортовой разведывательный-ударный комплекс с так называемым электронным оператором оружия. Комплекс сам анализирует цели... выбирает подходящее оружие из имеющегося на борту вертолета и сам запускает применение оружия», –– рассказал собеседник агентства.

По его словам, система будет предлагать летчику цели для уничтожения, и пилотам будет достаточно только выбрать нужный объект.

В то же время решение о применении оружия всё равно останется за человеком — летчики смогут в любой момент снять задачу.

Необходимость подобного комплекса объясняется ограниченностью скорости реакции человека и объема его внимания.

«Ударные вертолеты применяются на малых высотах и на больших скоростях, поэтому пилоты физически не могут контролировать всё поле боя. Система позволяет разгрузить экипаж, чтобы он мог переключиться на другие задачи», — добавил источник.

Ми-28Н «Ночной охотник» — серийный ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения различной техники противника, в том числе танков и живой силы.

20 февраля военный эксперт оценил способность Военно-воздушных сил России противостоять авиации стран НАТО.

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