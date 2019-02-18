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Новые ударные вертолеты Ми-35М войдут в авиационную бригаду ВДВ

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Воздушно-десантные войска (ВДВ) России получат собственную бригаду армейской авиации, куда войдут четыре вертолетные эскадрильи. Как сообщили «Известиям» несколько источников в Минобороны России, соответствующее предложение в целом одобрено руководством.

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Новая авиабригада будет базироваться в Воронеже, Рязани или Оренбурге, она будет непосредственно подчиняться командующему ВДВ. Однако создание новой части планируется не раньше 2020–2021 года.

В бригаду армейской авиации ВДВ войдут 48–50 вертолетов трех типов: Ми-8 и его модификации, включая АМТШ-В, тяжелые транспортные вертолеты Ми-26Т2 и новые ударными вертолетами Ми-35М «Суперкрокодил». Авиация ВДВ будет способна решать боевые задачи днем и ночью.

«Сейчас способы применения ВДВ существенно расширяются. Десантников могут использовать для усиления сухопутных сил, а также для ведения разведывательно-диверсионной деятельности. Кроме того, в условиях мощной противовоздушной обороны, наиболее эффективной становится переброска войск на вертолетах, которые практически незаметны на сверхмалых высотах», — рассказал «Известиям» глава исполкома Союза десантников России полковник Валерий Юрьев.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 19 февраля.

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