ВДВ окрыляют: десантники получат собственную авиацию

В составе Воздушно-десантных войск впервые будет создана бригада армейской авиации. Новую часть планируется сформировать в ближайшие 2–3 года. Сейчас бригады армейской авиации есть только в составе Воздушно-космических сил, но за их оперативное применение отвечает командование военных округов. Планируется, что в состав новой вертолетной бригады ВДВ войдут четыре вертолетные эскадрильи, одна из которых будет вооружена вертолетами Ми-35М «Суперкрокодил».

Как рассказали «Известиям» несколько источников в военном ведомстве, предложение о формировании в Воздушно-десантных войсках (ВДВ) одной бригады армейской авиации в целом одобрено. Но создадут часть не ранее 2020–2021 года — для нее необходимо заказать новые вертолеты. По данным источников «Известий», авиабригада будет подчиняться непосредственно командующему ВДВ.

Базироваться авиачасть будет либо в Рязани, Воронеже или Оренбурге. В ее состав войдут четыре вертолетных эскадрильи. Одна будет оснащена ударными Ми-35М — эта модель в качестве ударной машины выбрана не случайно — в отличие от основных ударных вертолетов Ми-28Н и Ка-52, «Суперкрокодил» может перевозить до семи человек десанта. Еще две эскадрильи получат на вооружении транспортно-боевые Ми-8АМТШ-В, четвертая — сверхтяжелые вертолеты Ми-26Т2.

Создание армейской вертолетной бригады в ВДВ позволит десантным подразделениям действовать намного эффективнее и разнообразнее, рассказал «Известиям» глава исполкома Союза десантников России полковник Валерий Юрьев.

— Сейчас применение ВДВ существенно расширяется, — рассказал «Известиям» Валерий Юрьев. — Десантников могут использовать для усиления сухопутных сил, а также для ведения разведывательно-диверсионной деятельности. Кроме того, в условиях мощной противовоздушной обороны, наиболее эффективной становится переброска войск на вертолетах, которые практически незаметны на сверхмалых высотах. Не стоит забывать и того, что вертолет для десантников — это не только переброска, но и огневая поддержка.

Вертолеты переброски

В 2018 году в 31-й десантно-штурмовой бригаде обкатывалась новая штатная структура аэромобильных соединений. В ходе маневров «Восток-2018» ее подразделения на приданных вертолетах были высажены в тылу условного противниках. В десанте приняли участие более сорока вертолетов Ми-8АМТШ, два тяжелых многоцелевых транспортных вертолета Ми-26 и более 10 вертолетов огневой поддержки Ми-24. На внешней подвеске вертолетов Ми-8 в заданный район были доставлены автомобили УАЗ «Пикап», вертолетами Ми-26 было десантировано восемь мотовездеходов, четыре бронеавтомобиля «Рысь», оснащенных ПТУР «Корнет» и крупногабаритными пулеметами «Корд».

Эксперимент был признан удачным, но возникла серьезная штатно-организационная проблема.

— Сейчас армейская авиация подчинена командующим округам, поэтому командующему ВДВ для того, чтобы спланировать переброску подразделений, необходимо пройти множество согласований на уровне вышестоящих штабов — отметил Валерий Юрьев. — По опыту военных конфликтов можно сказать, что большое число участников таких переговоров может привести к утечкам информации. Это сводит на нет ключевой фактор ВДВ — внезапность.

Именно поэтому принято беспрецедентное решение сформировать в ВДВ собственную авиацию — десантные соединения смогут воспользоваться своими вертолетами без лишних проволочек.

«Суперкрокодил» поддержит огнем

В бригаду армейской авиации ВДВ будут собраны 48–50 вертолетов, способных решать боевые задачи днем или ночью. Ми-8 и его модификации, включая АМТШ-В, в армии называют автоматом «Калашникова» среди вертолетов — надежный, безотказный, выносливый и живучий. Ми-8 АМТШ-В имеет современную керамическую броню, более мощные двигатели ВК-2500, новую авионику, а вместо откидной рампы на нем установлены створки для погрузки и выгрузки техники. Эта модификация особенно хороша для работы в пустынных и высокогорных условиях.

Тяжелые транспортные вертолеты Ми-26Т2 будут использоваться для переброски бронеавтомобилей, вооруженных противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) и крупнокалиберными пулеметами. Дальность перелета машины — 800 км, с дополнительными баками — 1905 км. За один раз Ми-26Т2 может перевезти около 80 десантников.

Огневую поддержку окажут вертолеты Ми-35М «Суперкрокодил». При необходимости бригада может быть оперативно переброшена на тысячи километров военно-транспортной авиацией. Все вертолеты, кроме Ми-26Т2, перевозятся в самом массовом транспортном самолете — Ил-76. Собрать и подготовить к боевому применению машины можно за 1–2 дня.

Плюс комплекс разведки

Ключевым отличием новой концепции мобильности ВДВ станут современные военные технологии. Даже при действиях в тылу противника защищенная и спутниковая связь позволят им оставаться в составе единой автоматизированной системы управления войсками. Аппаратура комплекса разведки, управления и связи войсковой разведки (КРУС) «Стрелец» и собственные беспилотники позволяют формировать разведывательно-ударные и разведывательно-огневые контуры, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

— С помощью КРУС десантники смогут эффективно взаимодействовать с ударной авиацией и даже наводить удары крылатых и баллистических ракет, — рассказал «Известиям» Владислав Шурыгин. — Это серьезно расширяет боевые возможности, выживаемость и огневую мощь десантно-штурмовых подразделений.

Бригада ВДВ может быть полностью укомплектована ударными и транспортными вертолетами за два года без ущерба для остальных программ модернизации. Обновление парка авиации в последние годы остается одним из приоритетов армейской реформы. В войска поставляется от 70 до 135 новых вертолетов ежегодно.