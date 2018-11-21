Переход к аэромобильности: к чему придут десантные войска

Заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Анатолий Вязников сообщил о предстоящем усилении крылатой пехоты: в составе ВДВ появятся формирования, располагающие армейской авиацией, а также подразделения противовоздушной обороны. «Известия» разобрались в перспективах новых изменений.

В поисках нового облика

Доставшиеся вооруженным силам России в наследство от СССР воздушно-десантные войска создавались в рамках совершенно иных представлений об условиях их возможного применения, чем те, в которых пришлось действовать в суровой реальности. Уже афганская война, в рамках которой части ВДВ задействовали достаточно активно, продемонстрировала недостатки структуры войск и проблемы специализированной десантной техники, которые пришлось решать «на месте» — усиливая части ВДВ дополнительными артиллерийскими подразделениями, придавая им танки и боевые машины пехоты, что позволяло десантникам решать задачи мотострелков. Собственно «десантная» функция использовалась крайне ограниченно — в ряде операций подразделения ВДВ высаживались с вертолетов.

Фактически это была нормальная работа десантно-штурмовых подразделений, и именно эту задачу ВДВ пришлось выполнять и в последующих локальных конфликтах уже на территории бывшего СССР, включая обе чеченские войны. Однако руководство страны и военного ведомства упорно продолжало сохранять унаследованную от СССР структуру этих войск, ориентированную прежде всего на массовое парашютное десантирование. Эта задача регулярно отрабатывалась в ходе различных маневров, а после того как военные расходы начали расти, для ВДВ возобновилась разработка и закупка авиадесантируемой техники.

Десант_1 Десантирование боевой техники из военно-транспортного самолета Ил-76МД Фото: commons.wikimedia.org/Dmitry Terekhov

Проблема, однако, не решается простым улучшением финансирования ВДВ: для их использования по исходному назначению в современной России элементарно не хватает авиации. Весь парк наличных военно-транспортных Ил-76МД позволяет провести парашютное десантирование не более двух полков ВДВ, и то часть техники придется добрасывать «вторым рейсом». Для того чтобы выбросить обе имеющиеся воздушно-десантные дивизии (даже не затрагивая десантно-штурмовые дивизии и бригады, также имеющие парашютно-десантную подготовку и соответствующую технику), численность военно-транспортной авиации необходимо нарастить минимум вчетверо, что в современных условиях невозможно в принципе.

Мобилизация имеющегося в России парка гражданских Ил-76ТД, возможная в случае войны, мало что даст для решения этой задачи: «цивильные» Ил-76 не имеют оборудования для парашютного десантирования техники и могут использоваться только для переброски войск и техники на аэродромы посадочным способом — для чего специализированные десантные подразделения, в общем, не требуются.

Поиск новых структур тем не менее ведется — и в ходе этого поиска ВДВ неизбежно трансформируются скорее в сторону аэромобильных сил — то есть легкой пехоты, подготовленной для быстрой переброски посадочным способом, а также десантно-штурмовых операций с использованием вертолетов.

Десант_2 Высадка десанта с вертолетов Ми-26 на полигоне Цугол во время военных учений «Восток-2018» Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий

В частности, очередные эксперименты прошли в рамках прошедших летом–осенью 2018 года учений «Восток-2018» и на недавних учениях ОДКБ в Киргизии.

— В ходе маневров «Восток-2018» с личным составом одной из десантно-штурмовых бригад Воздушно-десантных войск будет проведен эксперимент по применению десантно-штурмовых подразделений нового типа, — сообщил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

Насколько можно судить, именно по результатам данных экспериментов планируется создание новой структуры соединений ВДВ, в состав которых войдут в качестве постоянного элемента части армейской авиации.

Вертолеты и не только

Ситуацию для «Известий» прокомментировал главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник запаса Виктор Мураховский.

— Подобный опыт уже был у отечественных вооруженных сил. Например, части армейской авиации входили в состав сформированных на рубеже 1970–1980-х годов отдельных армейских корпусов, которые должны были действовать в качестве оперативно-маневренных групп, — отметил он.

Вместе с тем эксперт отметил имеющиеся проблемы с вертолетной техникой.

— Армейской авиации также нужны перемены. Основная многоцелевая машина — вертолет Ми-8 — при всех своих достоинствах требует серьезных доработок платформы для применения в составе десантно-штурмовых подразделений. Не хватает легких разведывательных и транспортных вертолетов, нет среднетяжелых машин, которые могли бы заполнить нишу между Ми-8 и Ми-26. Необходимо также разобраться с «зоопарком» ударных машин, остановившись всё же на одной модели, — добавил собеседник редакции.

Десант_3 Вертолеты Ми-8АМТШ во время военных учений «Восток-2018» на полигоне Цугол Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

(В настоящее время в состав армейской авиации, помимо советских Ми-24 и их современного развития Ми-35М, сегодня входят также вертолеты Ми-28 и Ка-52. — Ред.)

По мнению Мураховского, пока рано говорить об изменении подчиненности армейской авиации в целом, но, возможно, в ближайшем будущем эта тема станет актуальной.

— В начале 2000-х годов армейская авиация просто умирала как род войск, и ее включили в состав ВВС, чтобы сохранить хотя бы то, что осталось. Сейчас ситуация изменилась, и не исключено, что вскоре можно будет рассмотреть вопрос о ее передаче обратно в Сухопутные войска, для взаимодействия с которыми она и была создана, — добавил собеседник редакции.

Проблема, однако, заключается не только в статусе армейской авиации, сегодняшняя принадлежность которой к Воздушно-космическим силам осложняет действия по прямому назначению, вводя дополнительный этап согласования как в мирное, так и в военное время. С учетом названных выше несоответствий унаследованной от СССР структуры ВДВ задачам, которые ставятся сегодня перед аэромобильными подразделениями и легкой пехотой, не исключено, что стоит вновь рассмотреть вопрос о радикальном сокращении ВДВ с передачей их под управление Сухопутных войск — с учетом того, что и тактические парашютные десанты, и десантно-штурмовые выброски с вертолетов в большинстве случаев проводятся в рамках более широкой общевойсковой операции и в интересах общевойскового командования.

Десант_4 Вертолеты Ми-26 во время военных учений «Восток-2018» на полигоне Цугол Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

При этом нужно учесть, что даже сокращение десантных формирований до одной дивизии (включающей 1–2 парашютно-десантных и 1–2 десантно-штурмовых полка) и четырех десантно-штурмовых бригад окружного подчинения, с учетом наличия в составе Вооруженных сил многочисленных подразделений специального назначения и морской пехоты ВМФ России, также имеющих десантно-штурмовую подготовку, потребует значительного усиления и военно-транспортной, и армейской авиации.

Но это усиление будет иметь уже конкретную цель и реализуемые в разумный срок параметры.