Десантников «привяжут» к сиденьям

С нынешнего года новейшие боевые машины для десантников — БМД-4М — станут приземляться на поле боя с экипажем внутри. Это стало возможным благодаря завершению работ над специальной бесплатформенной парашютной системой. По словам экспертов, такое использование бронетехники позволяет значительно сократить время ее вступления в бой.

Как рассказали «Известиям» в Минобороны, в августе 2018 года будет проведено тактическое учение 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. При этом БМД-4М впервые будут десантироваться с экипажами. В дальнейшем массовый «экипажный десант» станет важным элементом боевого применения, а также учебной программы ВДВ.

Специально для БМД-4 разработана бесплатформенная парашютная система ПБС-950У («Бахча-У-ПДС»). Первые ее образцы поступят в войска в этом году. В холдинге «Технодинамика» подтвердили «Известиям», что испытания системы вступили в завершающую стадию.

ПБС-950У состоит из собственно парашютной системы (11 куполов площадью 350 кв. м каждый) и амортизатора. Минимальная высота десантирования — 400 м, при этом время до соприкосновения с землей составляет всего около 40 секунд. Для сравнения, парашютист с такой высоты спускается около полутора минут. Поэтому безопасное приземление невозможно без амортизации.

— Для обеспечения надежности и безотказности средств десантирования (СД), а также для безопасности экипажа и боевого расчета внутри машин используется многокупольная парашютная система МКС-350-12 сер. 2 и воздушная амортизация принудительного наполнения, — заявили «Известиям» в пресс-службе «Технодинамики». — Техническая возможность десантирования внутри БМД-4М и БТР-МДМ экипажа и боевого расчета предусмотрена. Данные требования изначально были заданы как для СД, так и для самих машин. Максимальные перегрузки при приземлении не превышают 15 g, что подтверждено экспериментами.

«Принудительный наддув» позволяет быстро наполнить амортизационную систему воздухом и смягчить удар о землю. Дополнительную безопасность экипажу обеспечивают усовершенствованные кресла внутри БМД-4М. Они похожи на сиденья для летчиков или космонавтов, а сложная система ремней удерживает бойцов при десантировании.

Государственные испытания парашютной системы проходили с 2016 года, ее успешно протестировали в том числе в высокогорье, в экстремальных климатических, температурных и погодных условиях.

Председатель исполнительного комитета Союза десантников России Валерий Юрьев рассказал «Известиям», что приземление БМД с экипажем внутри может дать существенное преимущество в бою. Этот тактический прием является российским ноу-хау — другие армии десантируют технику и солдат раздельно.

— Когда требуется внезапность, приземление техники с экипажем внутри просто необходимо, — считает эксперт. — При этом требуется минимальное время для приведения боевых машин в боевую готовность.

По словам Валерия Юрьева, десантирование внутри техники даже на самых совершенных парашютных системах остается опасным.

— Обычный купол более прост и надежен, а запасной парашют позволит исправить ошибку, — продолжил специалист. — Системы, на которых десантируется техника, имеют большое число узлов, это снижает их надежность. Для каждого члена экипажа предусмотрен запасной парашют, но воспользоваться им, если основная система не сработает, сложно. На это слишком мало времени.

Впервые в мире выброска с самолета боевой техники с личным составом внутри состоялась 23 января 1976 года на парашютодроме Тульского учебного центра 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. В состав экипажа боевой машины десанта БМД-1 были включены два офицера научно-технического комитета ВДВ — подполковник Леонид Щербаков и майор Александр Маргелов (сын Василия Маргелова, в то время — командующего ВДВ).