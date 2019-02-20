Россия и Китай создадут тяжелый вертолет

Россия и Китай в ближайшие пару месяцев подпишут контракт на создание тяжелого вертолета, сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике «Ростеха» Виктор Кладов.

На полях международной выставки Aero India – 2019 он рассказал, что грузоподъемность этого воздушного судна будет около 15 т. Других параметров и характеристик машины Кладов не уточнил, пишет «РИА Новости» в среду, 20 февраля.

Ранее в тот же день стало известно, что российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace к 2024 году создаст и испытает гиперзвуковую ракету воздушного базирования «Brahmos-2».

С 20 по 24 февраля в индийском Бангалоре проходит Международная аэрокосмическая выставка Aero India — 2019.