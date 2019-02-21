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Холдинг «Вертолеты России» назвал сроки поставок Ми-171А2 в Индию

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Фото: russianhelicopters.aero
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Поставки вертолетов Ми-171А2 в Индию запланированы на конец 2019 года, сообщил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский в кулуарах международной выставки Aero India 2019.

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По его словам, как только Нью-Дели утвердит сертификат на эту машину — процесс будет запущен. «Поставки рассчитываем начать в четвертом квартале этого года», — приводит слова Богинского ТАСС в четверг, 21 февраля.

Он также рассказал, что вертолетами Ми-171А2 заинтересовались Малайзия, Камбоджа и Бразилия.

Накануне в Минпромторге России заявили, что производство российских гражданских судов МС-21, Ил-114-300, а также самолета-амфибии Бе-200 может быть локализовано в Индии.

Вертолет Ми-171А2 является новейшей модификацией Ми-8/17. Эта машина быстрее своего предшественника, оснащена новыми двигателями и усовершенствованным цифровым оборудованием, что позволило сократить состав экипажа до двух человек.

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