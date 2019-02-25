Минобороны РФ и «Калашников» начали обсуждать поставки беспилотника-камикадзе

В Ростехе рассказали о начале переговоров Минобороны России с концерном «Калашников» о поставках в российские войска самовзрывающегося беспилотника «КУБ-БЛА». Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщил ТАСС замглавы Ростеха Сергей Абрамов.

«Со стороны зарубежных заказчиков интерес к ней огромный. Мы рассчитываем, что будет интерес и со стороны Минобороны», — сказал он, добавив, что «КУБ-БЛА» является эффективным и недорогим способом для уничтожения малоразмерных целей на земле.

17 февраля «Калашников» опубликовал видео, на котором продемонстрировал принципы работы, а также испытания самовзрывающегося беспилотника «КУБ-БЛА».

Уменьшенную модель дрона уже показали на международной выставке IDEX 2019 в Абу-Даби. Продолжительность работы устройства составляет 30 минут, он может развивать скорость 80–130 км/ч и взрываться при достижении заданной цели.