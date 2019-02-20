В РВСН рассказали о завершении испытаний ракетного комплекса «Сармат»

В московской Военной академии РВСН имени Петра Великого рассказали об успешном завершении стендовых испытаний ракетных двигателей комплекса «Сармат». Об этом заявил в среду, 20 февраля, старший научный сотрудник РВСН, кандидат военных наук Олег Усатенко.

По его словам, в рамках государственной программы вооружения на 2018–2027 годы создание ракетного комплекса «Сармат» является одной из основных задач развития наземных стратегических ядерных сил.

«К настоящему времени успешно завершены стендовые испытания ракетных двигателей. Проводится экспериментальная отработка боевой ступени разведения», — цитирует Усатенко «РИА Новости».

Он также рассказал журналистам, что в ходе прошлогодних испытаний комплекса «Сармат» было выполнено «более 50 задач». По словам Усатенко, летом 2019 года на космодроме Плесецк пройдут очередные испытания РК «Сармат».

«Идет подготовка к изготовлению опытной партии ракет. Завершается дооборудование инфраструктуры экспериментальной базы на космодроме Плесецк для проведения государственных летных испытаний», — заключил он, добавив, что разработка ракетного комплекса будет завершена в установленные сроки.

Ранее 20 февраля министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, комментируя ежегодное послание президента страны Владимира Путина Федеральному собранию, что российские военные специалисты приступили к следующему этапу испытаний комплекса «Сармат».

«Сармат» — стратегический комплекс пятого поколения шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Его основное отличие от действующих комплексов в том, что ракета может доставлять боеголовки по траекториям, существенно затрудняющим их уничтожение даже перспективными комплексами ПРО.