Фанаты Beetle: почему эфиопы любят 50-летние автомобили

«Фольксваген Жук», самый продаваемый автомобиль в истории, производство которого было прекращено в 2003 году, по-прежнему пользуется популярностью в Эфиопии. Местные автомеханики готовы возиться в своих гаражах часами, продлевая активную жизнь 40–50-летним экземплярам. «Если машина в плохом состоянии, мы разберем ее на запчасти и продлим жизнь другим автомобилям», — рассказывает 74-летний хозяин автосервиса, который занимается ремонтом «жуков» уже шесть десятилетий