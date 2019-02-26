Фанаты Beetle: почему эфиопы любят 50-летние автомобили

«Фольксваген Жук», самый продаваемый автомобиль в истории, производство которого было прекращено в 2003 году, по-прежнему пользуется популярностью в Эфиопии. Местные автомеханики готовы возиться в своих гаражах часами, продлевая активную жизнь 40–50-летним экземплярам. «Если машина в плохом состоянии, мы разберем ее на запчасти и продлим жизнь другим автомобилям», — рассказывает 74-летний хозяин автосервиса, который занимается ремонтом «жуков» уже шесть десятилетий
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Фото: REUTERS/Tiksa Negeri
«Я могу ездить на нем где угодно, потому что он надежный, простой в обслуживании и экономичный», — говорит 59-летний Ишету Кинфе, который водит свой «Фольксваген Жук» 1965 года выпуска уже 19 лет
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Фото: REUTERS/Tiksa Negeri
Не пригодившиеся никому останки «Жука» у штаб-квартиры Африканского союза в Аддис-Абебе
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Фото: REUTERS/Tiksa Negeri
У легендарного автомобиля до сих пор есть масса фанатов. Для некоторых молодых эфиопов это модный аксессуар, для других, как для Нигусе Десаленя, — предмет ностальгии
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Фото: REUTERS/Tiksa Negeri
В Эфиопии для внутреннего рынка производится около 8 тыс. разнообразных транспортных средств, четверть из них — автомобили. И, несмотря на то что количество дорогих импортных моделей на дорогах страны растет вместе с увеличением числа представителей среднего класса, «Жук» не теряет своей популярности
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Фото: REUTERS/Tiksa Negeri
«Это прекрасные машины, — говорит автомеханик Тефери Маркос. — Вы получаете удовольствие, когда ремонтируете их. Если хотите изменить цвет, на них ложится любая краска…»
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Фото: REUTERS/Tiksa Negeri
«Я выбрал «Фольксваген», потому что он недорогой, его легко парковать, для меня это действительно роскошный автомобиль», — говорит рыночный торговец Минилик Шеваферо, который купил «Жука» 1976 года выпуска три года назад
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Фото: REUTERS/Tiksa Negeri
Эфиопские автомеханики могут восстановить «Жука», которому на первый взгляд прямая дорога на свалку
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Фото: REUTERS/Tiksa Negeri
Бывший сотрудник ООН Сиюм Хэйл, владелец «Жука» 1977 года выпуска, говорит, что эксплуатирует свою машину уже 17 лет, так как она надежная, экономичная, а самое главное — это единственный автомобиль, который он может себе позволить купить в Эфиопии
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Фото: REUTERS/Tiksa Negeri
Последний «Фольксваген Жук», аналогичный выпущенному в 1945-м, сошел с конвейера в Мексике в 2003 году
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