Махнул крылом: легендарный «Жук» прощается с нами
Концерн Volkswagen объявил о решении прекратить в 2019 году выпуск легендарного «Жука». И хотя нынешний Beetle A5 напоминает своего прародителя разве что формой кузова, портал iz.ru решил вспомнить, с чего всё начиналось и к чему пришло
Модель VW Käfer («Жук» — за характерную форму кузова) выпускалась с 1938 по 2003 год и стала самой массовой в истории легковушкой с общим тиражом 21 529 464 экземпляра
Последний классический «Жук» сошел с конвейера мексиканского завода Volkswagen в июле 2003 года
«Жук» неоднократно вдохновлял художников и скульпторов на смелые творения вроде этой инсталляции, демонстрируемой в пекинском торговом центре
Классические «Жуки» давно стали объектом коллекционирования. Благодаря неприхотливости и надежности их до сих пор используют в гонках олдтаймеров и даже в раллийных соревнованиях
Благодаря доступности и распространенности «Жука» энтузиасты часто переделывают его в совершенно экзотические конструкции
Этот ржавый Käfer тоже стал арт-объектом, символизирующим проблемы Германии после объединения
В 1998 году компания представила Volkswagen New Beetle («Новый Жук»). Впрочем, в отличие от заднемоторного предшественника модель была переднеприводной, да и стоила значительно больше
В 2011 году была представлена новая версия «Жука», получившая имя Beetle A5. Машина стала длиннее, получила более объемистый багажник и, как и прежде, была также доступна в версии кабриолета
На Детройтском автосалоне 2014 года был показан концепт Beetle Dune с увеличенным клиренсом и «внедорожной» внешностью
В марте 2018 года в ходе Женевского автосалона представители компании объявили, что текущее поколение «Жука» станет последним. 13 сентября было распространено официальное заявление о прекращении производства с 2019 года