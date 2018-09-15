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Махнул крылом: легендарный «Жук» прощается с нами

Культовую модель Volkswagen решили снять с производства
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Автомобили «Фольксваген Жук» на конвейере
Фото: Getty Images/Keystone Features

Концерн Volkswagen объявил о решении прекратить в 2019 году выпуск легендарного «Жука». И хотя нынешний Beetle A5 напоминает своего прародителя разве что формой кузова, портал iz.ru решил вспомнить, с чего всё начиналось и к чему пришло

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Фото: Getty Images/Franziska Krug

Модель VW Käfer («Жук» — за характерную форму кузова) выпускалась с 1938 по 2003 год и стала самой массовой в истории легковушкой с общим тиражом 21 529 464 экземпляра

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Автомобиль «Фольксваген Жук» в полицейской раскраске в Мексике
Фото: Getty Images/Alex Segre

Последний классический «Жук» сошел с конвейера мексиканского завода Volkswagen в июле 2003 года

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Фото: Global Look Press/Whitehotpix

«Жук» неоднократно вдохновлял художников и скульпторов на смелые творения вроде этой инсталляции, демонстрируемой в пекинском торговом центре

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Фото: Global Look Press/Winfried Schäfer

Классические «Жуки» давно стали объектом коллекционирования. Благодаря неприхотливости и надежности их до сих пор используют в гонках олдтаймеров и даже в раллийных соревнованиях

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Фото: Global Look Press/Julian Stratenschulte

Благодаря доступности и распространенности «Жука» энтузиасты часто переделывают его в совершенно экзотические конструкции

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Фото: Global Look Press/Uwe Zucchi

Этот ржавый Käfer тоже стал арт-объектом, символизирующим проблемы Германии после объединения

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Фото: Global Look Press/Andreas Altwein

В 1998 году компания представила Volkswagen New Beetle («Новый Жук»). Впрочем, в отличие от заднемоторного предшественника модель была переднеприводной, да и стоила значительно больше

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Фото: Getty Images/Bloomberg

В 2011 году была представлена новая версия «Жука», получившая имя Beetle A5. Машина стала длиннее, получила более объемистый багажник и, как и прежде, была также доступна в версии кабриолета

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Фото: Global Look Press/Uli Deck

На Детройтском автосалоне 2014 года был показан концепт Beetle Dune с увеличенным клиренсом и «внедорожной» внешностью

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Фото: Getty Images/Franziska Krug

В марте 2018 года в ходе Женевского автосалона представители компании объявили, что текущее поколение «Жука» станет последним. 13 сентября было распространено официальное заявление о прекращении производства с 2019 года

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