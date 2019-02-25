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Автор песни про матку в программе Малышевой открыл тайну текста

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Фото: youtube.com
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Спровоцировавшая общественный резонанс песня про матку из программы Елены Малышевой «Жить здорово!» отличается от оригинала, ее слова были выдернуты из контекста песни про органы, написанной в 2014 году.

Об этом рассказал автор произведения Роман Луговых, сообщает «Комсомольская правда».

По его словам, песня была написана по заказу Малышевой для новогоднего эфира.

Предполагалось, что в конце песни исполняющая ее актриса признается в любви гинекологу.

Роман отметил, что его просили написать «арию» органов, таких, как поджелудочная железа, матка, глаз, которые признаются в любви врачам.

21 февраля в эфире программы «Жить здорово!» актриса Светлана Галка в костюме матки станцевала и спела об устройстве женской половой системы и любви к детям.

Подобное выступление возмутило общественность.

В воскресенье российский музыкант Юрий Лоза предложил написать для передачи Малышевой песню про прямую кишку.

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