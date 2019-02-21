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Малышева ответила на критику зрителей за танец матки в передаче «Жить здорово!»

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Фото: youtube.com
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Ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева в интервью радиостанции «Говорит Москва» ответила на критику в ее адрес за танец матки в передаче, вышедшей в эфир 13 февраля/

По словам ведущей телепрограммы, формат передачи о здоровье предусматривает не чтение лекций, а развлекательное просвещение. Поэтому она не увидела ничего предосудительного в использовании ростовых фигур, сообщает НСН.

«Честно говоря, не знаю, что плохого в том, что матка существует у каждой женщины. Можно этот факт вычеркнуть, конечно, если ты истинный коммунист, но тогда останется вопрос, как же ты появился на свет», — сказала Малышева.

Актриса Светлана Галка в костюме матки спела в программе об устройстве женской половой системы и любви к детям. Пользователи Сети обратили на это внимание. Некоторые из них предположили, что подобные выступления говорят о «сумасшествии» телеведущей. Были и предложения отправить номер на конкурс «Евровидение».

19 февраля сообщалось, что суд оштрафовал Медицинский центр Елены Малышевой на 100 тыс. рублей из-за грубого нарушения лицензионных требований по пластической хирургии и отсутствие ряда необходимых медицинских изделий.

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