Корабли ВМС Венесуэлы задержали судно с гумпомощью

Военные корабли Венесуэлы 23 февраля задержали судно с гуманитарной помощью из Пуэрто-Рико. Об этом в своем Twitter сообщила венесуэльская журналистка Мариана Рейес.

По ее словам, от венесуэльских военных якобы звучат угрозы открыть огонь и отправить корабль к острову Бонэйр. Помимо этого предпринимаются попытки вести переговоры.

Ранее в этот же день сообщалось, что грузовик с гуманитарной помощью, направлявшийся из Колумбии в Венесуэлу, был сожжен. Во время инцидента пострадали не менее 10 человек.

21 февраля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, 23 января объявивший себя исполняющим обязанности президента, подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну. Данный шаг мировые СМИ уже окрестили кульминацией кризиса в латиноамериканской стране.

Избранный президент Николас Мадуро назвал доставку гумпомощи в страну «дешевым шоу» оппозиции, которое нужно лишь для того, чтобы подорвать его власть.

В разразившемся в Венесуэле политическом кризисе оппозицию во главе с Гуайдо поддержали США, Канада, Бразилия и другие страны. Россия отметила, что Вашингтон пытается устроить госпереворот в стране, игнорируя тот факт, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро был переизбран на новый срок в мае 2018 года. Москва назвала действия Запада нарушением международного права, так как кризис в Венесуэле должен решаться как внутригосударственная проблема.