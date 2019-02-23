Дюжев прокомментировал обвинения Серебрякова в адрес России

Актер Дмитрий Дюжев прокомментировал заявление коллеги по цеху Алексея Серебрякова о том, что Россия якобы разжигает войны.

По словам артиста, такие заявления не в компетенции Серебрякова, так как он не является политиком.

«Зачем же мы слушаем профессионалов актерского цеха? Разве это может быть правильно? Приходите в театр и слушайте роли — и будет всё уравновешено в этой жизни. Когда вам говорят о политике — слушайте политиков, зачем же такое разночтение», –– цитирует Дюжева Пятый канал.

Причину заявлений коллеги Дюжев увидел в его «актерской сущности».

«Он актер, он играет самые разные роли. Он сегодня в одном настроении, завтра в другом настроении: это его актерская сущность. Он живет солнцем, светом. Нет-нет, об этом должны говорить профессионалы, политики. Мы из другого цеха люди и можем только вселять надежду на то, что Россия лучше всех стран», — добавил он.

Ранее, 23 февраля, во время выступления в Лондоне российский актер Алексей Серебряков, эмигрировавший в 2012 году в Канаду, обрушился с критикой на Россию, обвинив Москву в причастности к конфликтам в Грузии, Чечне, на Украине, в Сирии и в африканских республиках.

Серебряков и раньше делал резкие и противоречивые заявления — в частности, в прошлом году он назвал национальной идеей России хамство, силу и наглость.

Актер известен ролями в фильмах «9 рота», «Обитаемый остров», «Левиафан», «Груз 200» и многих других картинах.