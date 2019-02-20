Милонов предложил Макаревичу посмотреть на себя после слов о «землянах-идиотах»

Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на слова музыканта Андрея Макаревича о том, что «80% населения Земли — идиоты».

По мнению политика, такие резкие слова связаны с тем, что лидер «Машины времени» не может смириться с потерей популярности.

«Если ты перестал писать песни и по каким-то причинам больше тебя не зовут делать пельмешки на центральное телевидение или ловить рыбок красивых с водолазкой — это не значит, что все идиоты. Просто, может быть, в тебе что-то не то», — цитирует Милонова Пятый канал.

Парламентарий посоветовал Макаревичу понять, что мнение, отличающееся от его, не является идиотизмом.

«Не всё то, что не укладывается в голову человека, который считает себя носителем абсолютной истины, является идиотизмом. Мир гораздо лучше, чем черно-белый монографический спектакль. Надо относиться к людям по-доброму», — убежден депутат.

Ранее 20 февраля в интервью одному из российских изданий Макаревич заявил, что 80% жителей планеты —идиоты. При этом себя артист отнес к оставшимся 20%.

В последние годы Макаревич больше известен не творчеством, а резкими и противоречивыми высказываниями. Так, он называл россиян злобными дебилами и признавался, что его тошнит от слова «патриотизм».