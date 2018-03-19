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Захарова ответила на слова Макаревича о россиянах — «злобных дебилах»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, который назвал россиян «злобными дебилами».

Дипломат отметила, что никто не имеет права оскорблять российский народ, и напомнила, что кандидат в президенты Ксения Собчак, назвавшая ранее россиян «генетическим отребьем», провалилась на выборах.

«Все, кто еще захочет назвать россиян «злобными дебилами» или еще как-нибудь, вспоминайте эксперимент 2018 года: ваш кандидат, назвавший народ «генетическим отребьем», набрал свои 1,6%. Перестаньте нас оскорблять — права такого не имеете!» –– написала Захарова в Facebook.

Ранее 19 марта Макаревич в соцсетях написал, что после поездки в США заметил сильные различия между американцами и россиянами.

 «Это не они стали лучше — они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное. Ей-богу, мне кажется, они открыли какой-то 25-й кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов», — написал певец.

В ответ на это депутат Госдумы Виталий Милонов заметил, что такие выводы Макаревич, видимо, сделал, проанализировав свой круг общения.

«Если он и его друзья — злобные дебилы, мне искренне их жаль… Если к тому же жители района Квинс в Нью-Йорке для него являются добрыми и отзывчивыми парнями — либо господин Макаревич врет, либо сошел с ума», — цитирует его «Пятый канал».

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