Захарова ответила на слова Макаревича о россиянах — «злобных дебилах»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, который назвал россиян «злобными дебилами».
Дипломат отметила, что никто не имеет права оскорблять российский народ, и напомнила, что кандидат в президенты Ксения Собчак, назвавшая ранее россиян «генетическим отребьем», провалилась на выборах.
«Все, кто еще захочет назвать россиян «злобными дебилами» или еще как-нибудь, вспоминайте эксперимент 2018 года: ваш кандидат, назвавший народ «генетическим отребьем», набрал свои 1,6%. Перестаньте нас оскорблять — права такого не имеете!» –– написала Захарова в Facebook.
Ранее 19 марта Макаревич в соцсетях написал, что после поездки в США заметил сильные различия между американцами и россиянами.
«Это не они стали лучше — они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное. Ей-богу, мне кажется, они открыли какой-то 25-й кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов», — написал певец.
В ответ на это депутат Госдумы Виталий Милонов заметил, что такие выводы Макаревич, видимо, сделал, проанализировав свой круг общения.
«Если он и его друзья — злобные дебилы, мне искренне их жаль… Если к тому же жители района Квинс в Нью-Йорке для него являются добрыми и отзывчивыми парнями — либо господин Макаревич врет, либо сошел с ума», — цитирует его «Пятый канал».