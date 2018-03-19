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Милонов указал на девиации Макаревича из-за грубых слов о россиянах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Депутат Виталий Милонов считает, что лидер группы «Машина Времени» Андрей Макаревич назвал «злобными дебилами» россиян, проанализировав себя и свое окружение.

Свое провокационное заявление музыкант сделал в Facebook 19 марта. По его мнению, жители США веселые и добрые, а россияне по сравнению с ними — «злобные дебилы».

«Если он и его друзья — злобные дебилы, мне искренне их жаль... Если к тому же жители района Квинс в Нью-Йорке для него являются добрыми и отзывчивыми парнями — либо господин Макаревич врет, либо сошел с ума», — приводит слова Милонова «5 канал».

И то и другое весьма девиантно, подчеркнул политик. 

Законодатель посоветовал Макаревичу покинуть привычный круг, поговорить с обычными людьми, чтобы убедиться в доброте и сердечности русских людей.

Милонов также посетовал, что раньше лидер «Машины Времени» пел «о хороших вещах», а теперь внезапно деградировал.

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