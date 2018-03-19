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Лоза прокомментировал слова Макаревича о «злобных» россиянах

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Российский певец Юрий Лоза объяснил плохим настроением слова лидера группы «Машина Времени» Андрея Макаревича, назвавшего россиян «злобными дебилами». Об этом он сообщил «Федеральному агентству новостей».

Ранее Андрей Макаревич на своей странице в Facebook сравнил россиян с американцами и пришел к выводу, что с его соотечественниками «происходит что-то ужасное». «Мне кажется, они открыли какой-то 25-й кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов», — написал музыкант.

По мнению Юрия Лозы, артист мог быть не в духе, когда писал этот пост, или же он пришел к такому выводу, анализируя свое окружение.

«Ну и что, это его личное мнение. Я считаю, что каждый имеет право на собственное мнение. Мы ведь не знаем, какое окружение у Макаревича. Может, его действительно окружают какие-то злобные люди, которые не хотят ему добра. А я, общаясь с нормальными, хорошими людьми, не замечаю, не ощущаю, что с моими согражданами происходит что-то ужасное», — заявил певец.

Кроме того, Юрий Лоза сообщил, что во время поездки в США ему не понравилось отношение американцев к россиянам. «Они какие-то заносчивые, смотрят на тебя немножко свысока, даже обслуживающий персонал — и тот высокомерен. Так что я бы не сказал, что американцы такие прям добрые, веселые и лучше нас», — пояснил певец.

Это не первое резкое заявление Андрея Макаревича в адрес сограждан. В марте 2017 года музыкант признался, что его тошнит от слова «патриотизм».

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