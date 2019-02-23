В США признались в желании сменить власть в нескольких странах

Вашингтон нацелен на смену власти не только в Венесуэле, но и в Никарагуа и на Кубе, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

По его словам, администрация американского президента Дональда Трампа продолжит вести работу, чтобы добиться смены «недемократических режимов».

«Администрация делает и продолжит делать это не только в Венесуэле, но, конечно же, также в Никарагуа и на Кубе. Народы должны взять на себя эти усилия, и я убежден, что люди тоже нацелены на то, чтобы сделать это. Американский народ поддержит их», –– сказал Помпео в интервью телеканалу Tolemundo, обнародованном 22 февраля.

Также журналисты поинтересовались, рассчитывают ли США на «эффект домино» в Латинской Америке после событий в Венесуэле.

«Я надеюсь, что в каждой из этих стран граждане понимают, что иго авторитаризма, которое было им навязано, не является необходимым, и они приложат усилия для достижения лучшего политического решения», –– цитирует госсекретаря ТАСС.

23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Его активно поддержали США, Канада, Бразилия и другие страны.

Россия отметила, что Вашингтон пытается устроить госпереворот в стране, игнорируя тот факт, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро был переизбран на новый срок в мае 2018 года.

Москва назвала действия Запада нарушением международного права, так как кризис в Венесуэле должен решаться как внутригосударственная проблема.