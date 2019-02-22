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В Совфеде призвали США воздержаться от провокации с гумконвоем в Венесуэле

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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США должны воздержаться от масштабной провокации на границе Венесуэлы, как минимум чтобы избежать печальных последствий для самих же себя, рассказал в беседе с «Известиями» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее 22 февраля в МИД России не исключили силовых провокаций в Венесуэле в связи с поставками якобы американской гуманитарной помощи. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, столкновения между сторонниками и противниками действующего руководства республики во главе с Николасом Мадуро могут произойти уже в эту субботу, 23 февраля.

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В этот день ожидается прибытие американской гуманитарной помощи, за которой уже направилась колонна сторонников лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо. Власти страны называли данную акцию троянским конем и дешевым шоу олигархии.

По словам Владимира Джабарова, сложилась очень опасная ситуация с учетом того, что как минимум половина населения Венесуэлы поддерживает демократически выбранного президента страны Николаса Мадуро.

«Если американцы сделают свою провокацию, а если они, не дай бог, еще военную силу используют, они могут получить второй Вьетнам. Я думаю, им надо воздержаться от подобных действий, поскольку для всего мирового сообщества это будет удар ниже пояса», — подчеркнул сенатор.

23 января лидер оппозиции, председатель венесуэльского парламента Хуан Гуайдо в ходе разгоревшихся в стране антиправительственных манифестаций объявил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы, ссылаясь на положения конституции республики. Его поддержали США, Канада, Германия, Бразилия и ряд других стран.

Действующий глава государства Николас Мадуро назвал это госпереворотом и обвинил в нем США. Мадуро признают легитимным Россия, Мексика, Куба, Китай и другие страны. Москва заявляет, что Запад потворствует попытке государственного переворота в Венесуэле и нарушает международное право.

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