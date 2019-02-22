Прямой эфир

Рогозин опроверг создание комиссии по итогам запуска «Союз-2.1б»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил 22 февраля, что государственная корпорация не будет создавать специальную комиссию для оценки запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с египетским спутником EgyptSat-A, сообщает «РИА Новости».

Заоблачные планы: «Роскосмос» намерен увеличить прибыль вчетверо
Дмитрий Рогозин доложил Владимиру Путину о мерах по исправлению ситуации в отрасли

«Никакой комиссии мы не создавали и не будем создавать... Замечания рассмотрены, никакой критической ситуации нет», — сказал Рогозин.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщило, что госкорпорация сформировала комиссию для выяснения причин нештатной ситуации с третьей ступенью ракеты-носителя «Союз-2.1б».

Пуск российской ракеты-носителя «Союз-2.1б» и разгонного блока «Фрегат» вместе со спутником состоялся 21 февраля с космодрома Байконур. Блок со спутником EgyptSat-A был выведен на суборбитальную траекторию с перигеем (ближайшая к Земле точка орбиты) на 57 км ниже номинального.

EgyptSat-A благодаря интеллектуальной системе и запасам топлива «Фрегата» был выведен на рабочую орбиту, российские специалисты в египетском центре управления полетами уже приступили к управлению аппаратом.

Глава французской компании Arianespace Стефан Исраэль подтвердил, что произошла нештатная ситуация, а также рассказал о переносе запуска шести спутников OneWeb с космодрома Куру на неопределенный срок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Две женщины выйдут в открытый космос впервые в истории
Японский космический зонд успешно сел на астероид

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017