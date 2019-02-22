«Роскосмос» объявил о начале летных испытаний спутника Egyptsat-A

Спутник EgyptSat-A выведен на рабочую орбиту, российские специалисты в египетском центре управления полетами уже приступили к управлению аппаратом. Об этом в пятницу, 22 февраля, сообщается на сайте «Роскосмоса».

«Все параметры бортовых систем космического аппарата в норме», — отмечается в тексте.

В «Роскосмосе» отметили, что выполняется программа летных испытаний спутника, после которых космический аппарат будет передан на управление египетской стороне.

Пуск российской ракеты-носителя «Союз-2.1б» и разгонного блока «Фрегат» вместе со спутником состоялся 21 февраля с космодрома Байконур. Он прошел штатно, хотя изначально СМИ сообщали, что при запуске EgyptSat-A могла произойти нештатная ситуация. Источники заявляли, что наземными средствами был зафиксирован низкий перигей (низшая точка орбиты) разгонного блока, что свидетельствовало о возможной нештатной ситуации при запуске. Однако не исключалось, что это может быть лишь ошибкой в полученных данных.