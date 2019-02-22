Опубликовано видео падения ступеней ракеты-носителя «Союз-2.1б»
Падение ступеней ракеты-носителя «Союз-2.1б» попало на видео.
Как отмечает РЕН ТВ, четыре блока первой ступени «Союза» упали на территории Казахстана, вторая ступень рухнула в Свердловской области недалеко от границы с Пермским краем.
Пуск ракеты состоялся 21 февраля с космодрома Байконур и прошел штатно, отметили в «Роскосмосе». «Союз» вывел на орбиту египетский спутник Egyptsat-A.
Накануне СМИ сообщили, что при запуске могла произойти нештатная ситуация.