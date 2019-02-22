Прямой эфир

«Роскосмос» расследует ситуацию со спутником EgyptSat-A

0
Фото: Кадр из видео
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госкорпорация «Роскосмос» сформировала комиссию для выяснения причин нештатной ситуации с третьей ступенью ракеты-носителя «Союз-2.1б», произошедшей при запуске египетского спутника EgyptSat-A. Об этом 22 февраля сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Мнимые проблемы: что не так с двигателем «Ангары»
И почему обсуждать проблемы российского носителя пока рано

Отмечается, что теперь пуски «Союза» с аналогичной третьей ступенью могут приостановить.

Пуск российской ракеты-носителя «Союз-2.1б» и разгонного блока «Фрегат» вместе со спутником состоялся 21 февраля с космодрома Байконур. Блок со спутником EgyptSat-A был выведен на суборбитальную траекторию с перигеем (ближайшая к Земле точка орбиты) на 57 км ниже номинального.

EgyptSat-A, благодаря интеллектуальной системе и запасам топлива «Фрегата», был выведен на рабочую орбиту, российские специалисты в египетском центре управления полетами уже приступили к управлению аппаратом.

Глава французской компании Arianespace Стефан Исраэль подтвердил, что произошла нештатная ситуация, а также рассказал о переносе запуска шести спутников OneWeb с космодрома Куру на неопределенный срок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Роскосмос» объявил о начале летных испытаний спутника Egyptsat-A
«Роскосмос» сомневается в способности SpaceX превзойти российские ракетные двигатели

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017