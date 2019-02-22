«Роскосмос» расследует ситуацию со спутником EgyptSat-A

Госкорпорация «Роскосмос» сформировала комиссию для выяснения причин нештатной ситуации с третьей ступенью ракеты-носителя «Союз-2.1б», произошедшей при запуске египетского спутника EgyptSat-A. Об этом 22 февраля сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Отмечается, что теперь пуски «Союза» с аналогичной третьей ступенью могут приостановить.

Пуск российской ракеты-носителя «Союз-2.1б» и разгонного блока «Фрегат» вместе со спутником состоялся 21 февраля с космодрома Байконур. Блок со спутником EgyptSat-A был выведен на суборбитальную траекторию с перигеем (ближайшая к Земле точка орбиты) на 57 км ниже номинального.

EgyptSat-A, благодаря интеллектуальной системе и запасам топлива «Фрегата», был выведен на рабочую орбиту, российские специалисты в египетском центре управления полетами уже приступили к управлению аппаратом.

Глава французской компании Arianespace Стефан Исраэль подтвердил, что произошла нештатная ситуация, а также рассказал о переносе запуска шести спутников OneWeb с космодрома Куру на неопределенный срок.