В МИД раскрыли планы США по приобретению оружия для оппозиции Венесуэлы

Соединенные Штаты планируют закупить вооружение для поставок венесуэльской оппозиции. Сделка может быть заключена с одним из государств Восточной Европы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в пятницу, 22 февраля.

Оружие передадут оппозиционным силам Венесуэлы

По словам представителя МИД, вопрос о приобретении вооружений прорабатывают американские компании и их союзники по НАТО. Речь идет о «крупной партии вооружения и боеприпасов для их последующей передачи оппозиционным силам Венесуэлы», отметила дипломат, передает «Интерфакс».

Доставлять оружие в страну начнут в марте. Несколько партий вооружений поступят в латиноамериканское государство через территорию соседней страны. Оппозиция получит гранатометы, пулеметы, переносные зенитно–ракетные комплексы, боеприпасы к вооружениям.

США готовят провокацию

Вашингтон готовит провокацию по правилам «военной науки», подчеркнула Захарова. «Отмечается переброска американских спецсил и техники ближе к территории Венесуэлы», — цитирует ее «Газета.ру».

Накануне заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Соединенные Штаты планируют 23 февраля совершить провокацию на границе Венесуэлы под видом доставки гуманитарной помощи.

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США и ряд других государств.

Поддержку Мадуро выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба и Китай. Москва назвала происходящее в Венесуэле квазипереворотом при участии зарубежных государств.