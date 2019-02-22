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МИД Венесуэлы сообщил о постоянной телефонной связи между Мадуро и Путиным

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Фото: REUTERS/Miraflores Palace
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро постоянно находится на телефонной связи с российским лидером Владимиром Путиным, заявил в пятницу, 22 февраля, заместитель министра иностранных дел Боливарианской Республики Иван Хиль.

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«Хотели бы подчеркнуть, что наш президент господин Николас Мадуро и президент России Владимир Путин постоянно находятся на телефонной связи, знают, что происходит», — сказал Хиль на встрече с руководителем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым, передает «РИА Новости».

По его словам, многие венесуэльские руководители высшего уровня регулярно ездят в Россию для проведения переговоров. Между двумя государствами идет достаточно активный обмен по военным проектам, сообщает ТАСС.

Ранее в этот же день стало известно, что вице-президент Венесуэлы Делси Родригес может в ближайшее время посетить Россию.

23 января лидер оппозиции, председатель венесуэльского парламента Хуан Гуайдо в ходе разгоревшихся в стране антиправительственных манифестаций объявил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы, ссылаясь на положения конституции республики. Его поддержали США, Канада, Германия, Бразилия и ряд других стран.

Действующий глава государства Николас Мадуро назвал это госпереворотом и обвинил в нем США. Мадуро признают легитимным Россия, Мексика, Куба, Китай и другие страны. Москва заявляет, что Запад потворствует попытке государственного переворота в Венесуэле и нарушает международное право.

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