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Кремль ответил на сообщения о «вмешательстве РФ» в итальянскую политику

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Кремле отреагировали на сообщения о том, что итальянская правопопулистская политическая партия «Лига Севера», лидером которой является вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини, якобы получает финансирование от России. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сначала нужно узнать, на чем основаны такие обвинения.

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«Какие источники, на чем основывается? Давайте спросим у газеты (L'Espresso. — Ред.), на чем они основываются, откуда информация», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее в этот же день итальянская L'Espresso написала, что в течение последних нескольких месяцев «Лига» вела тайные переговоры с российской стороной. На них обсуждался вопрос поддержки партии Сальвини в преддверии выборов в Европейский парламент, которые должны состояться в мае этого года. По данным издания, речь идет о сделке на сумму €3 млн.

Сообщения о связях Москвы и «Лига Севера» стали появляться после того, как в мае прошлого года глава партии Сальвини и лидер евроскептиков «Движение пяти звезд» Луиджи ди Майо договорились о составе нового правительства Италии.

14 сентября прошлого года Маттео Сальвини отметил, что Россия никогда не вмешивалась в итальянские выборы, и подчеркнул, что жители страны «думают своей головой».15 июня официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что сообщения о связях Москвы с итальянской «Лигой Севера» являются фальшивкой, которую запустили американские финансисты.

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