Французский посол вернулся в Италию после дипломатического конфликта

Французский посол в Италии Кристиан Массе вернулся в Рим после того, как ранее был отозван в связи с дипломатическим конфликтом, который возник между двумя государствами. Об этом в пятницу, 15 февраля, сообщает посольство Франции.

«Посол в Квиринальском дворце. Он вручил президенту (Италии Серджо. — Ред.) Маттарелле приглашение президента Французской Республики (Эммануэля Макрона. — Ред.) совершить государственный визит», — говорится в сообщении дипведомства в Twitter .

7 февраля французское министерство иностранных дел сообщило, что Париж отзывает своего посла в Риме для проведения консультаций. Объяснялось это тем, что Франция в последнее время часто становилась объектом повторяющихся обвинений и безосновательных нападок со стороны итальянских властей. Поводом для такого решения стала встреча вице-премьера Италии Луиджи Ди Майо с представителями французского протестного движения «желтые жилеты».

Отношения между двумя странами ухудшились летом 2018 года, когда крайне правые партии «Движение пяти звезд» и «Лига Севера» сформировали правительство Италии. В частности, разногласия возникли по вопросу мигрантов в Европе: новые итальянские власти выступают против принятия беженцев в ЕС. С тех пор официальные лица обоих государств обменялись рядом недружественных высказываний.

Демонстрации «желтых жилетов» начались в ноябре 2018 года из-за повышения цен на бензин и дизельное топливо. Власти страны пошли навстречу и ввели полугодовой мораторий на повышение цен.

Однако у активистов появились новые требования, среди которых — отставка главы государства Эммануэля Макрона. В ответ президент заявил о продолжении реформ.