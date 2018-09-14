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Глава МВД Италии счел нелепыми обвинения о вмешательстве РФ в выборы

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Фото: REUTERS/Massimo Pinca
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Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини назвал нелепыми заявления о вмешательстве России в выборы в США или других странах. Об этом он заявил в интервью американскому журналу Time.

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«Не знаю, что они (российские хакеры - ред.) сделали и делали ли они что-то вообще в Америке или во Франции. На мой взгляд, вся эта история с российским вмешательством просто нелепа», — подчеркнул министр.

Он также отметил, что Россия никогда не вмешивалась в итальянские выборы, и подчеркнул, что жители Италии «думают своей головой».

«Государственные телекомпании Италии и так круглые сутки транслируют фейковые новости, оплаченные налогоплательщиками страны, а не российскими хакерами. Я никогда не встречал хакера из России, хотя мне было бы интересно встретить кого-нибудь из них», — признался Маттео Сальвини.

Ранее, 6 сентября, стало известно, что власти США потратили миллиарды долларов на кибербезопасность в связи якобы вмешательством Москвы в американские президентские выборы, которое ей приписывает Вашингтон. Россия неоднократно отвергала обвинения, отмечая их бездоказательность и указывая, что подобные заявления являются частью внутриполитической борьбы в США.

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