Россиянин Левашов признал себя виновным в хакерстве в суде США

Российский гражданин Петр Левашов признал себя виновным в деле о хакерстве в суде американского города Хартфорд в штате Коннектикут. Об этом сообщил минюст США.

Всего россиянин признал себя виновным в четырех преступных эпизодах, в том числе в нанесении ущерба защищенному персональному компьютеру, мошенничестве, краже личных данных и преступном сговоре, сообщает «РИА Новости».

Заседание по делу россиянина вел окружной судья Роберт Чатигни. Сообщается, что приговор Левашову будет вынесен 6 сентября 2019 года. Весь этот год он будет находиться под стражей.

По данным МИД РФ, в 2017 году число граждан РФ, незаконно задержанных или экстрадированных в США в обход правовых норм, достигло трех десятков. В 2014 году американские спецслужбы похитили на Мальдивах россиянина Романа Селезнева. Его сочли виновным в кибермошенничестве и причинении ущерба на территории трех штатов (Вашингтон, Невада и Джорджия) в размере около $170 млн.

В нынешнем году из Чехии в США был экстрадирован гражданин РФ Евгений Никулин, а из Испании — российские программисты Станислав Лисов и Петр Левашов. Все трое также обвиняются в киберпреступлениях. Левашову вменяли в вину создание и управление крупной ботнет-сети Kelihos, которая использовалась для кражи персональных данных с зараженных компьютеров.