Пытка изолятором

Гражданина РФ Евгения Никулина, в марте 2018 года экстрадированного из Чехии в США, продолжают содержать в изоляторе американской тюрьмы. Об этом «Известиям» рассказал адвокат россиянина Аркадий Бух, отметив, что таким образом на его клиента оказывают давление, чтобы добиться признания вины.

Евгения Никулина содержат в одиночной камере городской тюрьмы Сан-Франциско (штат Калифорния) уже около двух месяцев. Как рассказал «Известиям» Аркадий Бух, столь длительное пребывание в изоляции отражается на психологическом состоянии любого заключенного.

— Негативное влияние было доказано экспертным медицинским сообществом. Психика даже очень устойчивого человека начинает страдать. Только представьте себе камеру примерно 1,8х2,5 м, где лишь порванный и грязный матрас. И в таких условиях вы вынуждены находиться целыми днями. Евгений очень сильный человек и не жалуется на сложившееся положение. Тем не менее я осознаю, что ситуация очень грустная, и мы будем требовать перевода на общие условия содержания, — сказал «Известиям» американский адвокат.

Во многих странах мира такое обращение и содержание человека в одиночной камере в течение месяцев просто запрещено. К сожалению, в США подобного рода негуманные действия, во многом противоречащие международным соглашениям, уже становятся рутиной. В настоящий момент в Штатах в подобных камерах находится более 80 тыс. заключенных, отметил Аркадий Бух.

— Достаточно вспомнить, в каких условиях содержали Виктора Бута, Константина Ярошенко, Романа Селезнева или других граждан России. Это один из способов давления на человека. Прокуратура сейчас заинтересована в том, чтобы закрыть дело как можно быстрее. Для этого нужно признание Евгения, который отрицает причастность к каким-либо хакерским атакам. Предварительно следующее заседание в суде по делу Никулина назначено на 26 июня, — заявил адвокат.

В одиночной камере у Евгения Никулина нет также возможности читать прессу и литературу на родном языке, рассказала «Известиям» девушка россиянина Анна.

— Вся семья за него очень переживает. Конечно, ему одиноко, так как он не может общаться с другими заключенными, а также у него нет при себе никаких личных вещей. Хорошо, что есть возможность созваниваться хотя бы один или два раза в неделю. Стандартный звонок длится 10 минут. Иногда удается поговорить дольше. Бывают случаи, когда наш разговор обрывают, — пояснила в беседе с «Известиями» Анна. — Когда мы общаемся, он очень не хочет рассказывать о своих проблемах и больше спрашивает про меня. А на мои вопросы зачастую отмалчивается. В его голосе не слышно подавленности, однако это не означает, что у него нет проблем.

Россиянин Евгений Никулин был задержан в 2016 году в Праге по запросу американских спецслужб. В Штатах его обвиняют в кибернетических атаках на крупные американские компании. Прокуратура заявляет о миллионах пострадавших в связи с кражей личных данных с LinkedIn и других серверов. Дело Евгения Никулина находится в компетенции Федерального окружного суда Северного округа Калифорнии. Несмотря на многочисленные усилия российского посольства, чешские власти в марте экстрадировали россиянина в Соединенные Штаты, где ему грозит около 30 лет заключения.

В Москве неоднократно заявляли, что отвергают используемую американцами практику осуществления экстерриториальной юрисдикции и настаивают на выдаче россиянина на родину, где его обвиняют в краже более 100 тыс. рублей c электронных кошельков в 2009 году. Согласно общепринятым юридическим нормам, российский запрос имеет приоритет, поскольку задержанный — гражданин РФ.