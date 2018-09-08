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British Ariways после атаки хакеров грозит штраф в £500 млн

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Штраф в размере до £500 млн ($650 млн) грозит авиакомпании British Airways за то, что личные данные ее клиентов попали в руки хакеров. Об этом в субботу, 8 сентября, сообщило агентство Press Association.

Согласно законам Евросоюза, компании, которые не сумели защитить личные данные своих пользователей, должны выплачивать штраф в размере £17 млн, либо 4% от общего оборота компании в зависимости от того, какая сумма больше.

British Airways могут оштрафовать по второму сценарию.

6 сентября компания подтвердила факт хакерской атаки на свой официальный сайт. British Airways признала, что злоумышленники похитили данные о банковских картах ее клиентов.

В марте вокруг Facebook разгорелся скандал из-за того, что личные данные почти 90 млн пользователей попали к британской компании Cambridge Analytica.

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